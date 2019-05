2 giugno, le celebrazioni a Grottaminarda.

In occasione del 73° Anniversario della fondazione della Repubblica, incontro tra Istituzioni, Associazioni e Cittadini, domenica 2 giugno, a Grottaminarda. La semplice ma sentita manifestazione a cura dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci e dell’Amministrazione Comunale, si svolgerà in due momenti salienti: la Santa Messa alle ore 9,00 nella Chiesa del Rosario e la deposizione di una corona in memoria dei Caduti con qualche momento di riflessione alle ore 10,00 in piazza Vittoria.

Il 2 giugno del 1946 in Italia si svolse il Referendum Costituzionale che sancì il passaggio del paese dalla monarchia alla Repubblica. Consultazioni per la prima volta a suffragio universale. Furono, infatti, chiamate al voto anche le donne.

Dunque una ricorrenza dal profondo significato, importante per rinnovare i valori della democrazia, della solidarietà, della legalità. Un’occasione per rafforzare i sentimenti di appartenenza nazionale, di coesione tra istituzioni e cittadini, ricordando sempre a quale duro prezzo, in termini di vite umane, si è giunti alla conquista di tale libertà. Da qui l’invito da parte del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale a tutta la cittadinanza a partecipare.