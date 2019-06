La Festa della Musica 2019 si festeggia, come ogni anno il 21 giugno, giorno del Solstizio d’Estate. Per l’edizione di quest’anno, il Ministero per i Beni e le Attività Cultuali ha scelto il tema la Musica Fuori Centro.

“La Festa della Musica parla all’Italia intera, sempre di più. Fare musica oltre i luoghi canonici e previsti aiuta a sostenere la cultura come collante sociale. Uno strumento di democrazia a garanzia dei diritti fondamentali dei cittadini, dell’uguaglianza, dell’equità sociale e della libertà. Ecco perché il tema dell’edizione 2019 è “Musica fuori centro”, ossia espansa, senza soluzione di continuità, dalla città alla periferia; diffusa, in modo capillare, in tutto il Paese.” Così il ministro per i beni e le Attività culturali, Beni e delle Attività Culturali Alberto Bonisoli.

La Soprintendenza ABAP di Salerno e Avellino, diretta da Francesca Casule, ha organizzato una serie di iniziative sul territorio di competenza, che sono state promozionate a Palazzo “Ruggi”, a Salerno, dai funzionari: Michele Faiella, Rosa Carafa e Rosa Maria Vitola.

AVELLINO Carcere Borbonico. Ingresso gratuito

sala Ripa

Giovedì 20 giugno ore 20.30

Avellino incontra il Giappone:

violino Keisuche Ota

pianoforte Placido Frisone

Giardino degli odori

Venerdì ore 16 .00 – 20.00

esposizione di artisti irpini

Laboratori artistico con bambini a cura dell’Associazione nel Segno dell’Arte

sala Ripa

Venerdì 21 giugno ore 18.00

Musicoterapia, una delle pratiche consigliate in naturopatia

a cura di Lidia Casali, erborista, naturopata

venerdì 21 giugno ore 20.00

Momenti musicali a cura del Liceo Musicale P.E. Imbriani