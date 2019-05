Abusi edilizi, Carabinieri denunciano 3 persone a San Martino Valle Caudina.

A conclusione di attività di controllo, i Carabinieri della Stazione di San Martino Valle Caudina hanno deferito in stato di libertà tre persone ritenute responsabili della realizzazione di opere edilizie eseguite in assenza o difformità dei titoli autorizzativi.

Nello specifico, all’esito delle verifiche eseguite congiuntamente a personale dell’Ufficio Tecnico Comunale, è risultato che i tre, a diverso titolo ed in concorso fra loro, avevano realizzato a San Martino V.C. un manufatto in cemento armato su due livelli, della superfice di circa 150 metri quadrati a piano, per il quale sebbene risultava rilasciato il permesso a costruire per un solo piano, si appurava che veniva edificato in difformità al progetto.

Veniva inoltre accertata la realizzazione di due muri in cemento armato, della lunghezza di circa 40 metri e 5 di altezza, realizzati in assenza di titoli autorizzativi.

Oltre alla denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, è scattato il sequestro amministrativo del cantiere.

L’attività rientra nell’ambito di una campagna di controlli mirati alla repressione dei reati in materia edilizia.