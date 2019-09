Accorpamento, visita direzione Moscati al Landolfi di Solofra.

Messa in sicurezza complessiva del fabbricato, rifacimento della facciata, adeguamento delle stanze di degenza e delle sale operatorie: riparte da interventi di tipo strutturale l’annessione del plesso “Landolfi” di Solofra all’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino. Il Direttore Generale, Renato Pizzuti, accompagnato dal Direttore Amministrativo, Germano Perito, e dal Direttore dell’Area Tecnica e Patrimonio, Sergio Casarella, ieri mattina ha effettuato un sopralluogo nel presidio della cittadella della concia per definire un cronoprogramma dei lavori e dare un’accelerata al processo di integrazione con il plesso di Contrada Amoretta. «La recente approvazione del Piano di edilizia ospedaliera della Regione Campania con il conseguente sblocco dei relativi finanziamenti – ha evidenziato il manager – consentirà all’Azienda “Moscati” di investire, complessivamente, 30 milioni e mezzo di euro in ristrutturazioni e acquisto di nuove apparecchiature. Ritengo che la priorità nell’utilizzo degli investimenti vada data al plesso di Solofra, per il quale sono stati approvati e finanziati progetti per 7 milioni».

Dal sopralluogo è emerso che l’urgenza riguarda la messa in sicurezza dei pannelli prefabbricati che costituiscono le tompagnature, con il ripristino dei copriferri e la sostituzione degli infissi. Il Direttore Generale ha anche appurato che, attraverso una programmazione attenta e adeguata, i lavori esterni potranno essere avviati contestualmente agli interventi previsti nelle diverse Unità Operative. L’opera di restyling sarà inoltre accompagnata da un riassetto sul fronte amministrativo volto a raggiungere una reale integrazione tra il personale e l’organizzazione dei reparti dei due ospedali affinché non operino più come due entità distinte, ma come componenti di un’unica Azienda.

Le considerazioni emerse dal sopralluogo al nosocomio solofrano sono state trasferite, nel corso della stessa mattinata, al sindaco Michele Vignola, al quale il manager Pizzuti ha fatto visita presso la Casa Comunale. Soddisfatto dell’incontro il primo cittadino di Solofra: «Sia il Direttore Generale che io abbiamo avvertito l’esigenza di conoscerci – ha affermato Vignola –. E’ stato un primo incontro cordiale, positivo e propositivo. Abbiamo gettato le basi per una collaborazione, ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze, finalizzata ad affrontare le problematiche ancora aperte relative all’annessione del “Landolfi” all’Azienda “Moscati”».