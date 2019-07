Aggredisce il fratello con una mannaia, arrestato dai Carabinieri a Montecalvo Irpino.

I Carabinieri della Stazione di Montecalvo Irpino, hanno tratto in arresto un 45enne del luogo, ritenuto responsabile di tentato omicidio.

I fatti si sono svolti nel pomeriggio di ieri nel centro abitato del tranquillo comune ufitano.

A seguito di richiesta d’intervento pervenuta alla Centrale Operativa della Compagnia dei Carabinieri di Ariano Irpino, la pattuglia della Stazione di Montecalvo Irpino, impegnata nell’ambito servizi predisposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Avellino, veniva fatta tempestivamente confluire in quel centro ove era stata segnalata una violenta lite in strada tra due fratelli.

All’arrivo i militari trovavano un giovane sanguinante, con un profondo taglio al volto.

L’immediata attività investigativa sviluppata dai militari operanti, estrinsecatasi attraverso l’acquisizione di utili informazioni nonché l’analisi degli elementi raccolti in sede di sopralluogo, permetteva di ricostruire l’accaduto: il 45enne, già noto alle Forze dell’Ordine, nel corso della lite scaturita da futili motivi, con una mannaia da macellaio colpiva al volto un 20enne del posto, avvicinatosi incautamente ai litiganti.

Sul posto sopraggiungeva personale sanitario del 118 che a mezzo ambulanza trasportava il ferito presso l’ospedale “Frangipane” di Ariano Irpino: venti giorni la prognosi diagnosticata dai medici.

La mannaia, recuperata dai militari, è stata sottoposta a sequestro.

Inchiodato alle proprie responsabilità dalle evidenze della flagranza di reato, il 45enne veniva condotto in Caserma e dichiarato in stato di arresto. Espletate le formalità di rito per lui, si spalancavano le porte della Casa Circondariale di Benevento, a disposizione della Procura della Repubblica sannita.