Al Prof. Vincenzo Esposito il Premio Scanno.

Vince un importante Premio il prof. Vincenzo Esposito , docente universitario, antropologo, responsabile scientifico del Laboratorio di Antropologia “Annabella Rossi” DiSPaC – Università degli Studi di Salerno a Scanno (AQ).

Il Premio Scanno , organizzato dalla Fondazione Tanturri, giunto alla sua XLV edizione , Sezione Antropologia Culturale e Tradizioni Popolari ha scelto come vincitore di questa edizione 2019 il prof. Vincenzo Esposito con il suo lavoro “ Il tempo dell’Assunta. Riti, immagini e storie a Guardia Sanframondi “(Oèdipus, 2017)

La Cerimonia di premiazione si è tenuta sabato 14 settembre alle ore 16,00 presso la prestigiosa sede della Fondazione.La 45esima edizione del Premio Scanno non poteva che essere dedicata a lei, Alessandra Schoenburg Tanturri, prematuramente scomparsa nel febbraio del 2018 all’età di 68 anni. La principessa dall’animo nobile che per lungo tempo è stata il cuore del Premio letterario, esempio di bellezza e cultura, è stata ricordata durante la manifestazione che da sempre porta in Abruzzo i più importanti intellettuali europei e internazionali.

Questa la motivazione del prestigioso premio ricevuto dal prof. Esposito dell’ateneo salernitano : “per la ricognizione attenta della letteratura scientifica sull’argomento, per il coinvolgimento di altri studiosi operanti nell’area campana ( Dina Gallo, Lello Mezzacane, Ugo Vuoso) , per il coinvolgimento anche di dottorandi ed esperti, per la reiterazione di soggiorni sul campo al fine di acquisire un’ulteriore documentazione e di verificare quella di cui si è già in possesso” .

Molto soddisfatto il prof. Esposito soprattutto per il lavoro di equipe e i risultati ottenuti durante gli studi e la ricerca su campo, ottenuti con la sua squadra di lavoro, meticolosa e attenta alle tradizioni culturali del nostro territorio.