Al Vino! Appuntamento mercoledì 30 al Black House Blues.

FESTA DPA -donazioni a progetti artistici



mercoledì 30 ottobre 2019

Una serata spaciale al Black House Blues di Avellino.

A partire dalle 21.30, si festeggiano 2 progetti artistici (vedi all), con l’esplicito invito a sostenerli con donazioni.

“Al Vino! Al Vino!”,

laboratorio multidisciplinare di ricerca e sperimentazione artistica sul Vino,‭ ‬elemento generatore di composizioni creative;

SLIC –

l’appuntamento aperto a tutti che da un’anno si tiene la domenica al Casino del Principe di Avellino. Non è una scuola, né un gruppo artistico. Si presenta come spazio disponibile per praticare libere improvvisazioni creative.

grazie alla collaborazione con il Black House Blues e il contributo di SLIC, LIMINALAB, Leguminosa, mercoledì 30 ottobre 2019, dalle 21.30, Festa per raccogliere fondi per la realizzazione dei progetti presentati.