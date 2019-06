Alimenta, bistrot wine bar a Benevento a cura de il Sale della Terra.

In via Traiano a Benevento nascerà ”Alimenta”: il bistrot – wine bar del Consorzio Sale della Terra. Dopo l’Orto di Casa Betania e l’Albergo Diffuso di Campolattaro, proviamo ad incontrare il centro storico della città promuovendo un nuovo locale dedicato alla coesione sociale. Il buon cibo ed il buon vino saranno il segno di una condivisione prima che di un consumo, saranno il frutto dell’inclusione sociale delle Terre del Welcome.



“Alimenta” come gli istituti alimentari creati da Traiano.



“Alimenta” come un invito a partecipare allo scambio di energie positive che nasce dalla produzione e dalla degustazione di buon cibo.



“Alimenta” con alta qualità in cucina, curata dallo chef Pasquale Basile, per un’alta socialità nella sala.



Vi aspettiamo domenica 30 giugno alle 12.00 al Consorzio Sale della Terra, via S. Pasquale 49/51/53 per raccontarvi questa nuova storia, in una piccola e gustosa conferenza stampa.



Vi aspettiamo domenica 30 giugno ore 19.00 in via Traiano, 53 per inaugurare insieme questa nuova realtà cittadina di condivisione e inclusione sociale.