Alla campionessa di karate Fiordelisa Barrasso il Premio Città di Grottaminarda.

Il premio intitolato alla Città di Grottaminarda dedicato a persone e personaggi illustri che hanno dato e danno merito e lustro alla cittadina, dopo l’assegnazione allo storico e scrittore Luigi Melucci, andrà alla giovanissima campionessa di karate Fiordelisa Barrasso che lo scorso 21 giugno ha conquistato l’Oro ai Mondiali Wukf di Bratislava, categoria cadetti.

15 anni di Grottaminarda, Fiordelisa è un esempio di determinazione, disciplina e dei sani principi tipici dei più grandi atleti.



Il Premio che consiste in un piatto in argento con Logo e simboli storici della cittadina, accompagnato da una pergamena con la motivazione, quale “massimo riconoscimento civico conferito dal Comune a persone che si sono contraddistinte per particolari meriti culturali, professionali, sociali e morali e che hanno onorato con la loro opera la Comunità nel territorio di appartenenza, nell’Italia e nel Mondo”, le sarà consegnato lunedì 21 ottobre alle 18,00 nel corso di una cerimonia presso la Sala Consiliare “Sandro Pertini” alla presenza del Sindaco, Angelo Cobino, dell’Amministrazione comunale, della famiglia, degli amici della campionessa e soprattutto dei compagni di squadra e del team sportivo che l’ha guidata al successo con in testa il suo maestro Enzo Ferrara della scuola “Karate-Do”.



Già in occasione della vittoria dell’Oro l’Amministrazione comunale espresse grande soddisfazione ed orgoglio per un risultato di tale caratura ed ora il giusto riconoscimento, ufficializzato con Delibera di Giunta n. 144, per una giovane concittadina che ha portato su un podio internazionale il nome di Grottaminarda.