Alla Sagra del Tartufo nero di Bagnoli Irpino con l’Irpinia Express.

Lascia l’auto a casa, evita il traffico, evita il parcheggio e arriva direttamente alla Sagra della Castagna e del Tartufo nero di Bagnoli Irpino con Irpinia Express.

Il 19 e il 20 ottobre si rinnova l’appuntamento con la Mostra Mercato del Tartufo Nero di Bagnoli Irpino in occasione della 42° edizione della Sagra della Castagna e del Tartufo del borgo storico.

Come in passato, dalla riapertura avvenuta nel maggio 2018, abbiamo ripreso il tradizionale viaggio in treno e quest’anno si potrà giungere alla Sagra con le “Irpine”, le automotrici Aln668 1882, restaurate da Fondazione FS, dedicate alla sola tratta storica Avellino-Rocchetta SA.

L’evento rientra nel calendario annuale dei treni storici e turistici sulla tratta irpina.

InlocoMotivi, in collaborazione con Lefty – Web Marketing Strategies, ha lanciato una serie di eventi e servizi sulla tratta.

In occasione della Sagra di Bagnoli, i viaggiatori avranno a disposizione una navetta dedicata che li attenderà alla stazione per portarli direttamente nel cuore della Sagra.

Dallo stesso luogo ripartiranno poi per tornare in stazione a riprendere il treno.

Due giorni e due tracce orarie diverse.

Si parte sabato 19 ottobre alle 15.48 da Avellino (da Benevento 14.55, Tufo 15.26) e si giungerà a Bagnoli alle 17.47, con fermate a Montefalcione 16.09, Taurasi 16.40, Castelfranci 17.10, Cassano Irpino 17.30.

Si ripartirà da Bagnoli alle ore 22.39, per arrivare ad Avellino alle 00.45 e a Benevento alle 01.25.

Domenica, 20 ottobre, la partenza è prevista dalla Stazione di Avellino alle ore 10.00 (Benevento 9.05, Tufo 9.37), per arrivare a bagnoli alle 11.59, con fermate a Montefalcione 10.21, Taurasi 10.52, Castelfranci 11.22, Cassano Irpino 11.42. Il ritorno è previsto per le ore 16.59 dalla stazione di Bagnoli Irpino, arrivo ad Avellino alle 19.15, per poi proseguire e arrivare a Benevento alle 19.55.

Il costo del pacchetto comprensivo di biglietto treno e ticket navetta dedicata è di 30,00 €/p ma numerosi sono gli sconti per gruppi da 4 persone in su e per famiglie. E’ possibile effettuare la prenotazione direttamente www.irpiniaexpress.it.

A bordo del treno, il personale dell’Associazione sarà a disposizione per qualsiasi informazione, e potrete far riferimento a loro anche durante la sagra qualora vi occorressero informazioni riguardo a navette e treno.