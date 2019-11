Alla scoperta dell’olio d’oliva DOP irpino con Irpinia Express domenica 10.

Irpinia Express domenica prossima 10 novembre vi porterà alla scoperta dell’olio d’oliva DOP Irpino. La nostra è terra di vini ma anche terra di grandi olii, di paesaggi disegnati da filari precisi e puntinati da ulivi. Ravece ed Ogliarola Avellinese sono alcune delle varietà di olive da cui si ottiene un olio pregiatissimo. Un prodotto fortemente identitario, frutto di un territorio molto vocato che grazie alla sua personalità e alla sua riconoscibilità è estremamente apprezzato da gastronomi, assaggiatori, importatori e dai migliori chef anche all’estero.

La prossima domenica, 10 novembre, l’Irpinia Express attraverserà gli uliveti dai quali si produce l’Olio extravergine di oliva DOP Presidio Slow Food.

Gli esperti Slow Food ci accompagneranno in un viaggio esperienziale dedicato all’oro verde che partendo dall’albero, toccherà ogni fase di trasformazione fino alla degustazione di piatti sui quali l’Olio EVO Irpinia Colline dell’Ufita DOP, con i suoi sapori e i suoi profumi, sarà elemento distintivo.

Location eccellenti saranno le valli del territorio di Luogosano e il magnifico Castello di Taurasi, recentemente tornato a nuova vita, proprio la scorsa estate, con il treno del Taurasi.

Si partirà dunque alla volta di Luogosano alle 9.40 dalla Stazione di Avellino (sarà prevista una partenza anche dalla stazione di Benevento).

Si farà una prima sosta a Luogosano per le visite in uliveto e in frantoio con la guida esperta di Angelo Lo Conte, Presidente Condotta Slow Food Irpinia Colline dell’Ufita e Taurasi, e poi si partirà alla volta di Taurasi e del suo Castello per il laboratorio dell’Olio e il pranzo degustazione con lo chef SlowFood Salvatore Gennuso. A Taurasi, certamente, non mancheranno i grandi vini delle cantine locali. Nel pomeriggio è prevista una passeggiata libera nel suggestivo centro storico, mentre nel castello sarà allestita una esposizione di prodotti Slow Food e Cantine di Taurasi.

Il programma e la possibilità di prenotazione sono disponibili su www.irpiniaexpress.it