All’improvviso il Paradiso, sabato 22 al Teatro Massimo di Benevento a cura di GiovArt.

Sabato 22 giugno, alle ore 20.00, presso il Teatro “Massimo” di Benevento, andrà in scena “All’improvviso il Paradiso”, spettacolo organizzato dalla scuola di danza “GiovArt”.

Con la direzione artistica di Giovanna De Luca, già allieva ed assistente del Maestro Andrè de la Roche, la danza saprà conquistare il suo spazio in una esibizione teatrale a tutto tondo, che, secondo gli intenti del suo regista, Gabriele Notari De Luca, rievocherà la storia del teatro napoletano, da Ferdinando Russo a Massimo Troisi.

Come da tradizione, al termine delle attività annuali, la “GiovArt” consentirà alle proprie allieve, ballerine di diverse classi d’età, di vivere un’esperienza artistica completa, fatta di musica, danza e teatro riunite in un’unica rappresentazione scenica, cui tutti sono invitati a partecipare.

Di certo, non sarà un consueto saggio di danza, ma tanto altro: non resta che attendere sabato per verificare.