Amministrative, ballottaggi anche ad Ariano e Castel Baronia. Giaquinto eletto al primo turno a Montoro.

Oltre che ad Avellino Città, si andrà al ballottaggio anche ad Ariano Irpino ed a Castel Baronia.

Ad Ariano non riesce la rielezione al primo turno a Domenico Gambacorta, sostenuto dal centrodestra senza la Lega, che in Irpinia ha presentato candidati propri, l’ex presidente della Provincia andrà al balloottaggio con Enrico Franza sostenuto dal Pd.

A Castel Baronia invece ci sarà ballottaggio nonostante si tratti di un comune con meno di 15.000 abitanti, in quanto i due candidati al primo turno Felice Martone e Fabio Montalbetti, hanno ottenuto esattamente lo stesso numero di voti ciascuno.

Niente ballottaggio invece a Montoro dove Girolamo Giaquinti viene eletto al primo turno sconfiggendo il sindaco in carica Mario Bianchino.

Vittorio D’Alessio è il nuovo Sindaco di Mercogliano, conferma per Angelo Cobino a Grottaminarda, Giancarlo Ruggiero è il nuovo sindaco di Mirabella Eclano.

Anche in provincia di Avellino il Movimento 5 Stelle, nonostante risulti il primo partito alle Europee con il 29,95% dei voti, non riesce a centrare nessun ballottaggio (ad Avellino solo un anno fa era stato eletto un Sindaco pentastellato, poi costretto a dimettersi per la mancanza della maggioranza in consiglio comunale) né ad eleggere sindaci.

Per tutti i dati si può consultare il portale Eligendo sul sito del Viminale.