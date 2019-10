Tragedia a Castelfranci in mattinata. Un 75enne del posto è morto mentre effettuava lavori nel proprio fondo agricolo. Ha perso il controllo del trattore, probabilmente a causa della pendenza. Il mezzo si è ribaltato e l’uomo è rimasto schiacciato dalla macchina agricola. Per lui non c’è stato nulla da fare. E’ accaduto in contrada Vallicelli. Sul posto sono intervenuti per i rilievi i Carabinieri della Compagnia di Montella.