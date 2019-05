Ancora un caso di trasformazione di aree booscate in castagneti, intervengono i Carabinieri a Forino.

I Carabinieri della Stazione Forestale di Forino, nell’ambito di mirati controlli in materia di trasformazione delle aree boscate, hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria tre persone del posto ritenute responsabili, a diverso titolo, della trasformazione di un’area boschiva, ricadente in agro del Comune di Forino, da ceduo in castagneto da frutto, in assenza dell’autorizzazione paesaggistica prescritta per le modificazioni nelle aree tutelate per Legge.

Alla luce delle evidenze emerse, a carico dei tre è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per la violazione delle norme a tutela delle aree vincolate.