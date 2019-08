Andretta dedica una strada ad Angelo Acocella, eroe di guerra.

Intitolata una strada all’eroe di guerra Angelo Acocella. Emozione, storia e ricordi ad Andretta, dove alla presenza delle autorità civili militari e religiose, della famiglia e di tanti cittadini è stata intitolata una strada a una personalità insignita della Medaglia d’Argento al Valore Militare sul campo “Per il fatto d’arme di Castagnavizza il 19 agosto 1917”. Una cerimonia semplice, ma piena di commozione. A prendere per primo la parola è stato Alfonso D’Ascoli pronipote di Angelo Acocella che con la voce rotta dall’emozione ha ringraziato tutti e spiegato di aver realizzato il sogno di sua nonna Alessandra Acocella e di suo padre il questore Giuseppe D’Ascoli. “Sono emozionato – ha spiegato Alfonso D’Ascoli – perché oggi, grazie alla collaborazione di tutti, in primis l’amministrazione comunale di Andretta, si realizza un sogno che era prima di mia nonna Alessandra e dopo di mio padre Giuseppe. Sono stati tanti i figli di Andretta partiti per la guerra che non sono tornati più. Dobbiamo essere orgogliosi di tutti i figli di Andretta che hanno dato il loro sangue per la patria. Io – ha concluso con commozione AD’Ascoli – lo sono dei miei avi”. E poi la lettura della motivazione che ha portato la medaglia ad Acocella: “Ferito gravemente, rimase al suo posto, continuando ad incitare i compagni alla lotta, finchè fu colpito a morte da una granata mentre, primo, s’apprestava balzare fuori dalla trincea”.

Subito dopo le parole del sindaco di Andretta Giuseppe Guglielmo. “Siamo stati felici – ha detto – di impegnarci per intitolare questa strada ad Angelo Acocella. Siamo orgogliosi di lui come di tutti i figli della nostra Andretta che hanno dato la vita per l’Italia. Soprattutto in questo momento storico, il loro esempio deve essere da insegnamento per tutti noi”. Dopo le parole del sindaco è stata scoperta la targa e subito dopo il silenzio suonato da Vincenzo Miele. La celebrazione si è conclusa con la benedizione di Don Piercarlo Donatiello e con tanti applausi nel ricordo di Angelo Acocella che, con coraggio ha onorato la patria e reso Andretta orgogliosa, oggi e sempre, di avergli dato i natali.