Anziana morta vegliata dalla sorella.

Questa notte gli uomini del Colonnello Arvonio si sono recati in Via Beata Crescitelli unitamente al personale del 118, che ne ha constatato il decesso, per arresto cardiocircolatorio, avvenuto alle ore 3.50, di una donna di 78 anni che viveva con la sorella di 81 anni.

Le due signore, senza parenti e in stato di indigenza, erano già seguite dai servizi sociali e a seguito segnalazione della Polizia Municipale era stata nominata, per curare le due anziane, un amministratore di sostegno. Sul posto anche il Giudice tutelare.

I funerali domani alle ore 9.00 in Via degli Imbimbo alla Chiesa Cuore Immacolato di Maria.