Area Pip di Morre De Sanctis inclusa nella Zes.

Svolta per l’area industriale di Morra De Sanctis dopo la firma, mercoledì, di un protocollo d’intesa tra il Comune e l’Asi Avellino per l’ingresso del Pip nelle Zone economiche speciali. Per la neonata amministrazione Di Sabato si tratta di un risultato rilevante, che di fatto allarga il perimetro dell’insediamento industriale. Uno dei più produttivi della provincia, sicuramente il più in salute in Alta Irpinia, con oltre 1000 operai totali.

L’area Pip candidata a entrare nella Zes è a circa duecento metri dagli stabilimenti di Ema e Altergon. Dieci i lotti disponibili su 30mila metri quadri, già serviti da allacci. Ora sarà la Regione Campania a doversi esprimere nel merito: la firma potrebbe esserci già a inizio ottobre. Zes significa agevolazioni per chi investe.

Per Giuseppe Covino, capogruppo di maggioranza e consigliere delegato Asi, “il protocollo d’intesa è un passo importante per l’area industriale e il Pip, una grande opportunità di sviluppo e nuova occupazione, anche per contrastare lo spopolamento dei nostri territori e fermare l’esodo dei giovani. Con i fondi, le agevolazioni e gli sgravi previsti nelle Zes rendiamo concreta la possibilità di investire a Morra – dice – Finalmente diventiamo protagonisti in un discorso industriale ad ampio raggio”.

E aggiunge: “Pip abbandonato in una profonda incuria negli anni delle precedenti amministrazione comunali. Diventato teatro di furti e atti vandalici. La nuova amministrazione con questa prima adesione al protocollo d’intesa intende cambiare rotta e mettere a regime l’area, nei prossimi giorni, con una delibera della giunta comunale presieduta dal sindaco Vincenzo di Sabato, che poi continuerà l’iter amministrativo per la Zes”.