Artista anch’io, laboratorio di disegno per bambini mercoledì 12 per Sport Days.

Mercoledì 12 giugno , dalle 17.30 alle 19.30, l’associazione ”Nel segno dell’arte” organizza il laboratorio di disegno ” Artista anch’io” . Due ore tra gioco e apprendimento con l’arte nella splendida cornice di Parco Santo Spirito all’interno di Sport days 2019.

L’attività è destinata ai ragazzi dai 6 ai 12 anni.

Un’occasione utile per i piu’ piccoli per approcciare al disegno e al colore e per conoscere i volontari dell’associazione, nata per la diffusione di linguaggi creativi e comunicativi e diventata in poco tempo un punto di riferimento in città per la valorizzazione dell’arte e dei giovani talenti.

Il laboratorio, a cura di Generoso e Lina Vella, si svolgerà presso lo stand ”L’Angolo del volontariato ” offerto dal Csv Irpinia solidale . La partecipazione è totalmente gratuita.