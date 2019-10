Associazione della Terza età – Università Irpina del Tempo Libero di Avellino, presentazione XXI Anno Accademico sabato 26 al Circolo della Stampa.

Si inaugura Sabato 26 ottobre 2019 alle ore 16,30 il trentunesimo anno accademico dell’Associazione della Terza età – Università Irpina del Tempo Libero di Avellino, realtà di educazione permanente ormai consolidata nel panorama culturale avellinese.

L’evento, che si terrà presso il Circolo della Stampa di Avellino, ad ingresso gratuito, sarà l’occasione per presentare l’ultima opera del noto pianista di livello internazionale, il Maestro Gianluca Di Donato.

“ Addio al Piano – Gli ultimi quattro cicli pianistici di Johannes Brahms”, questo il titolo del libro in cui il Maestro concilia la narrazione di eventi salienti della vita del compositore, delle figure chiave che ne hanno attraversato il quotidiano e l’analisi delle ultime opere pianistiche.

Di Donato realizza una dettagliata analisi stilistica e tecnica di questa produzione che rappresenta da un lato un diario intimo, dall’altro la più concreta possibilità per Brahms di far emergere la personalità progressista e innovatrice di un’epoca storica in forte cambiamento.

Interverranno Graziella Di Grezia e l’autore del libro.

In tale occasione la Presidente Rita Imbimbo presenterà e darà il via ai multipli corsi accademici, laboratori e attività pratiche dell’ Associazione, che si terranno a partire da lunedì 28 ottobre 2019 nella sede storica di via Olindo Preziosi e nelle sedi collaterali.

Per info tel. 3281536291.