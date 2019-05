Bando del Comune di Montella rettificato, Comune di Ospedaletto riconosce gettone di presenza, 2 risultati dell’Ordine degli Architetti.

Due importanti risultati ottenuti a seguito dell’attività di monitoraggio che l’Ordine degli Architetti della Provincia di Avellino sta effettuando per la tutela della professionalità e degli iscritti. Il Comune di Montella e di Ospedaletto in seguito alle segnalazioni hanno risposto alle istanze, rettificando le decisioni prese precedentemente.

Sul caso “Bando – Montella”, dove a seguito di segnalazione di iscritti all’Ordine degli Architetti della Provincia di Avellino, il Consiglio attraverso l’ONSAI, aveva preso in esame l’avviso di selezione pubblica, relativamente alla selezione, per titoli di esame, per la copertura a tempo pieno e indeterminato, di un funzionario di Categoria D1 , la cui partecipazione era riservata ai soli ingegneri precludendo quindi la possibilità agli architetti. Dopo aver diffidato l’ente in data 29/04/2019, il Responsabile del Settore Amministrativo, Avv. Maria Conte, ha dato riscontro con nota del 3 maggio e ha di fatto ringraziato l’Ordine per la segnalazione e provveduto a rettificare il Bando.

L’Ordine prende positivamente atto della Delibera di Giunta Comunale di Ospedaletto d’Alpinolo n°23 del 15 maggio nella quale l’Ente ha riconosciuto un gettone di presenza ai membri della Commissione Locale del Paesaggio, rispondendo così alle nostre istanze.

Il Consiglio e l’Ordine degli Architetti della Provincia di Avellino coglie l’occasione per ringraziare pubblicamente il Resp. Amm. del Comune di Montella Avv. Maria Conte, il Sindaco Dott. Antonio Saggese, la Giunta e il Responsabile dell’U.T.C. Arch. Vincenzo Gargano del Comune di Ospedaletto d’Alpinolo per la disponibilità e l’impegno profuso rimarcando ancora una volta che il confronto e la collaborazione portano sempre all’ottenimento di ottimi risultati.