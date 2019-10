Benedizione degli animali venerdì 4 alla Chiesa di San Ciro Martire.

Torna l’appuntamento annuale, ripristinato dall’associazione In ricordo di Lacuna, della benedizione degli animali sul sagrato della Chiesa di San Ciro Martire di Avellino alle ore 18:15 di venerdi 4 ottobre. Gli animali saranno benedetti come sempre da Padre Luciano Gubitosa. A riguardo, il vicepresidente dell’associazione In ricordo di Lacuna, arch. Bartolo Ragucci, ci dice: “Guardo con estremo entusiasmo a questo giorno, non solo per il ricordo di un Uomo che ha fatto della semplicità l’essenza della sua vita; penso allo scambio del suo mantello per salvare degli agnelli e mi chiedo quanti oggi sporcherebbero solo le loro vesti per aiutare un cane in difficoltà?. Questo giorno ci deve dare l’opportunità di riflettere a quante sofferenze inutili ed inflitte volontariamente vengono esercitate ogni giorno sugli animali tutti, sicuramente c’è la necessità di legiferare a riguardo, con serietà e fermezza rifondando nelle norme troppo leggere, ma ad essere rifondato è soprattutto il pensiero attraverso un’educazione empatica nei confronti degli animali, delle persone e dell’ambiente. L’invito non è specificatamente religioso ma anche laico perchè parlare di empatia deve essere una comune attitudine culturale”. Ci sarà un momento informativo e di confronto dopo la cerimonia anche nei confronti di chi e cosa si sta provando a fare legislativamente, per arginare il tema maltrattamento, inoltre raccoglieremo le idee i consigli e ci confronteremo con le persone che vorranno lasciare un contributo o esporre delle criticità.