Ciclovia della Falanghina, inaugurazione domenica 14 a Telese Terme.

Pedalare attraversando il Sannio e scoprendo i vigneti, le cantine, gli itinerari storici ed i borghi suggestivi della capitale europea del vino, il prestigioso riconoscimento assegnato al distretto beneventano da Recevin (European Network of Wine Cities), la rete delle 800 Città del Vino presenti in 11 Paesi europei.

Continuano, dunque, le iniziative promosse da Sannio Falanghina “Città europea del Vino 2019” per valorizzare l’intero territorio e favorire nuove forme di turismo sostenibile, supportate anche dal programma di treni storici e turistici connessi agli eventi.

Domenica 14 aprile, a Telese Terme (BN), è in programma l’inaugurazione dell’itinerario ciclabile che consentirà a turisti ed appassionati di percorrere in bici strade a basso traffico ed interpoderali.

In particolare, il percorso prevede 30 km da Telese a Guardia Sanframondi – tra vigneti, degustazioni in cantina, castelli e suggestivi paesaggi del vino – e rappresenta un importante tassello di un progetto molto più ambizioso: una grande ciclovia che collegherà Benevento con la Reggia di Carditello, passando per la Valle Telesina, grazie all’iniziativa dei Comuni della tratta ferroviaria Napoli-Bari, che hanno già firmato un protocollo, e della Fondazione Carditello.

Partenza dalla stazione ferroviaria di Telese Terme, domenica alle ore 10.30 (percorso ad anello), e ritrovo alle ore 11 al lago di Telese. Previsto anche un treno storico speciale per raggiungere il Sannio, con partenza da Napoli e da Caserta.

Lunedì 15 aprile, alle ore 18.30 presso la sala consiliare del Comune di Castelfranci (AV), terzo info day dedicato alla presentazione del progetto BIOWINE (Biological Wine Innovative Environment) – dopo i primi due appuntamenti già effettuati il 16 marzo a Caggiano ed il 25 marzo a Matera – alla presenza dei sindaci dei territori coinvolti, dell’onorevole Maurizio Petracca, presidente della commissione Agricoltura della Regione Campania e dell’onorevole Rosetta D’Amelio, presidente del Consiglio regionale della Campania.

Il progetto. finanziato dal PON Governance e capacità istituzionale 2014-20 (Agenzia per la Coesione Territoriale, Fondo Sociale Europeo – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale), prevede il trasferimento di conoscenze e buone pratiche gestionali ed amministrative pubbliche e degli strumenti operativi già adottati dai Comuni dell’area del Prosecco Superiore Docg Conegliano Valdobbiadene, capofila il Comune di San Pietro di Feletto (TV), verso alcuni Comuni della Campania (Sannio beneventano ed area salernitana) e Basilicata.

L’obiettivo è definire, approvare ed adottare uno statuto intercomunale di Paesaggio rurale, nell’ambito di un quadro normativo unitario, condiviso dalle amministrazioni locali e concordato con gli attori della filiera vitivinicola ed agricola, per armonizzare le politiche ambientali e urbanistiche.

Programma del 14 aprile:

– ore 10.25: arrivo a Telese Terme del treno del cicloturismo “Ciclovia della Falanghina”, in collaborazione con CNA Benevento – Sannio Autentico;

– ore 10.30: raduno dei ciclisti partecipanti presso la stazione di Telese Terme ed inizio percorso;

– ore 11: sosta e raduno al lago di Telese Terme – partenza in gruppo e visita alle cantine situate lungo il percorso;

– ore 13.30: arrivo a Guardia Sanframondi in piazza Castello – pranzo libero (a sacco o presso le attività ricettive locali), visita al borgo (castello medievale, musei, centro storico, chiese);

– ore 15.30: raduno in gruppo e partenza per visitare le cantine situate sul percorso;

– ore 17: arrivo a Castelvenere e visita alle cantine tufacee;

– ore 18: arrivo a Telese Terme e visita;

– ore 18.56: partenza del treno del cicloturismo “Ciclovia della Falanghina”, in collaborazione con CNA Benevento – Sannio Autentico.