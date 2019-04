Circense per un giorno, concorso per giovani talenti dell’Accademia di Santa Sofia di Benevento.

L’Accademia di Santa Sofia di Benevento, in occasione dell’esibizione di fine anno degli allievi dell’Accademia Lab impegnati nel Musical “The Greatest Showman”, ha indetto il concorso “Giovani Talenti”, rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado, dal tema “Circense per un giorno”.

L’iniziativa, nata in collaborazione con l’Unicef di Benevento, con la direzione artistica di Alessia Sorrentino, ha l’obiettivo di avvicinare i giovani a una forma di performing art completa, quale quella del musical, creando una riflessione sull’importanza di individuare le proprie abilità e attitudini, metterle in gioco e trasformarle in punti di forza, nell’ottica di una crescita integrale dell’individuo.

La giuria sarà così composta: Salvatore Palladino(presidente “Accademia di Santa Sofia”); Maria Buonaguro (presidente “Amici dell’Accademia); Rosa Coppola (coordinatore “Accademia Lab”); Carmen Maffeo (past president Unicef Benevento); Alessia Sorrentino (direttore artistico del concorso); Marcella Parziale (direttore artistico Accademia di Santa Sofia); Angela Iacobucci (docente e membro esterno).

“Credo che ciò di cui noi giovani abbiamo bisogno, in questo periodo storico più che mai, è di un po’ di coraggio. È quello che, con questa iniziativa, l’Accademia di Santa Sofia sta cercando di fare: spingere i ragazzi ad avere il coraggio di riconoscere e mettere in gioco le proprie abilità. Ringrazio – ha dichiarato la direttrice artistica Alessia Sorrentino – sin da ora ogni singolo membro e ogni singolo collaboratore dell’Accademia, perché il risultato sarà frutto di un lavoro a più mani. Un pensiero di gratitudine all’UNICEF di Benevento, nella persona della past-president Carmen Maffeo, per aver aderito a questa iniziativa. Spero che soprattutto la città di Benevento risponda numerosa”, ha concluso.

Il bando e le schede di partecipazione potranno essere scaricate dal sito web www.accademiadisantasofia.it Gli elaborati, prodotti singolarmente o in gruppo (partecipazione tramite segreteria scolastica o extrascolastica), dovranno pervenire entro e non oltre il 20 maggio 2019. La cerimonia di premiazione si terrà il giorno 29 giugno 2019, presso il teatro Massimo di Benevento.