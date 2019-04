I Notturni di Chopin sabato 27 e domenica 28 alla Chiesa di Santa Sofia a Benevento.

Doppio appuntamento e doppie emozioni per la terza edizione della rassegna “Santa Sofia in Santa Sofia”, diretta da Marcella Parziale e promossa dall’Accademia di Santa Sofia di Benevento. Infatti, sabato 27 e domenica 28 aprile, alle 20, nella Chiesa di Santa Sofia, per la prima volta in versione integrale i “Notturni”di Fryderyk Chopin.

Cristiano Burato, pianista di fama internazionale, eseguirà un programma tutto dedicato alle composizioni simbolo del compositore polacco ed espressione del romanticismo chopiniano, scritte per pianoforte solista.

Il concerto sarà preceduto dalla “pillola storica” del prof.Marcello Rotili, incentrata su “Santa Sofia, breve storia di una chiesa “statale””.