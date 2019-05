Indovina chi viene a cena, sabato 25 all’Orto di Casa Betania a Benevento.

Sabato 25 Maggio 2019, si terrà all’Orto di Casa Betania, una grande festa etnica per concludere il percorso gastronomico del progetto “Indovina chi viene a cena…?”.

È possibile partecipare alla serata di “Indovina chi viene a cena” del 25 Maggio inviando un’email all’indirizzo indovinachivieneacenasdt@gmail.com entro il 18 maggio.

La serata inizierà alle 20.30 e sarà possibile degustare piatti tipici delle cucine del Gambia, della Mongolia, dell’Afghanistan e de Marocco.

Questa semplice esperienza di prossimità abbatte quel muro di diffidenza creato dalla non conoscenza, dalla paura di una cultura diversa.

A tavola accade qualcosa di magicamente normale: si parla di figli, di scuola, lavoro, di cinema e musica, scoprendosi talmente simili che, alla fine, si diventa amici e si continua a frequentarsi anche dopo.

Semplicemente condividendo un pasto, si può partire per un viaggio meraviglioso.

“Indovina chi viene a cena…?” nasce dall’idea che l’incontro e la socializzazione siano declinabili in differenti modalità oltre che dal lungo percorso intrapreso dalla Rete Italiana di Cultura Popolare in questi anni, di cui la riflessione sull’ “altro” e la relazione con esso sono parte fondamentale.

Si tratta di un’iniziativa che sovverte l’idea di ospitalità aprendo le “case degli altri”, per costruire insieme uno spazio di comunanza. Non si tratta di un progetto gastronomico, ma di relazione, in cui il cibo è il mezzo che permette ti abbattere barriere culturali e creare convivialità.

Il progetto, ideato e realizzato con Fondazione CRT, è nato dal basso grazie all’incontro fra la Rete Italiana di Cultura Popolare e alcune famiglie di nuovi cittadini che hanno sentito la voglia di aprirsi alla condivisione, senza altro stimolo che la propria volontà e il desiderio di “lavorare in rete”. Ciò che offrono è una cena speciale, familiare, pensata per chi mantiene viva in sé la curiosità dell’incontro.