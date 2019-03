Le opere della fede, lettera di Monsignor Felice Accrocca Arcivescovo di Benevento.

pubblichiamo la lettera dell’Arcivescovo di Benevento Monsignor Felice Accrocca ai fedeli in occasione della giornata di raccolta beni che si terrà domenica 31

Alla Chiesa di Dio che è in Benevento

Le opere della fede

Carissimi,

come scrissero, ormai tanti anni fa, i vescovi italiani, senza una “solidarietà concreta, senza attenzione perseverante ai bisogni spirituali e materiali dei fratelli, non c’è vera e piena fede in Cristo” (Evangeliz zazione e testimonianza della carità, n. 39). La difficile situazione in cui versa il Paese, e quella ancor più difficile che attanaglia il nostro territorio, rendono drammaticamente attuale l’invito a una fede che sia sostanziata dalle opere (Gc 2,14-26).

Sotto la spinta dei bisogni emergenti cresce infatti la richiesta di interventi e servizi; la Chiesa beneventana si sforza di corrispondervi come può, attraverso la realizzazione di “opere-segno” che invitano la comunità a farsi carico delle necessità dei soggetti più deboli e con una “rete Caritas” che nelle singole parrocchie pone gruppi di volontari a contatto diretto con situazioni di bisogno .

In questa Quaresima 2019, un invito concreto viene dalla Caritas diocesana,

invito al quale sarebbe bello dare una risposta corale: chiedo perciò a tutte le comunità parrocchiali di promuovere, domenica 31 marzo, una raccolta di prodotti per l’infanzia (igienici e alimentari) e di scatolame e altri prodotti a lunga conservazione per le famiglie. Non dobbiamo infatti dimenticare ammonitrice la parola del Signore, il quale ci assicura che ogni piccolo gesto d’amore per uno dei fratelli più piccoli è fatto a Lui (Mt 25,40) .

Di cuore vi benedico, augurando a tutti voi buon cammino verso la Santa

Pasqua.