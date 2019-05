London Piano Trio sabato 11 alla Chiesa di Santa Sofia di Benevento.

Approdano a Benevento, nella chiesa di Santa Sofia, tre musicisti di spessore internazionale. Per la prima volta nel capoluogo, il “London Piano Trio” sabato 11 maggio, alle ore 20. Un eccezionale gruppo composto da Robert Atchison – violino, David Jones – violoncello, Francis Rayner – pianoforte, i quali arricchiranno la rassegna “Santa Sofia in Santa Sofia”, diretta da Marcella Parziale e promossa dall’Accademia di Santa Sofia di Benevento.

Il Piano Trio di Londra ha suonato, inciso e insegnato in tutto il mondo. Si ricordano numerose esibizioni su palchi prestigiosi, tra cui Dubai, Singapore, Manila, Napoli e Parigi.

In giro per il mondo da quasi 20 anni, hanno raccolto successi e riconoscimenti, producendo lavori commissionati da compositori quali Christopher Gunning, Jed Balsamo, Gavin Bryers, Constantin Papageorgiou, Giya Kancheli e Philip Glass.

Il trio inglese eseguirà le composizioni più note di Ludwig van Beethoven e Franz Joseph Haydn. Nel dettaglio:

Ludwig van Beethoven – Piano Trio, in sol maggiore op. 1 n. 2; Franz Joseph Haydn – Piano Trio No. 38 in re maggiore , Hob. XV:24.

L’imperdibile concerto sarà preceduto dalla conversazione storica “Il terremoto del 1688”, curata dal prof.Marcello Rotili.