Olivicoltura, lunedì tavola rotonda alla Camera di Commercio di Benevento lunedì 25.

Un momento di confronto dedicato all’olivicoltura, con produttori, esperti e istituzioni, per provare a immaginare insieme un processo di pianificazione strategica del comparto. La tavola rotonda si terrà lunedì 25 marzo, a partire dalle ore 10, presso la sala conferenze della Camera di Commercio di Benevento.

“La tavola rotonda – commenta Maglione – si concentrerà sulle sfide e sulle opportunità per il settore olivicolo e sulle strategie per promuovere le innumerevoli eccellenze delle aree interne della Campania. Il potenziale del settore olivicolo è enorme ma è fondamentale capirne i limiti e le criticità per creare una rete che coinvolga tutti i produttori locali”. Alle 10, dopo l’introduzione del deputato Maglione, ci saranno i saluti di rito di: – Antonio Campese, Presidente della Camera di Commercio di Benevento; – Antonio Cappetta, Prefetto di Benevento; – Giampaolo Parente, Dirigente Uod Regione Campania – Assessorato Agricoltura; – Raffaele Amore, presidente Cia Benevento; – Corrado Martinangelo, Presidente Agrocepi Benevento; – Gennarino Masiello, Presidente Coldiretti Campania. Alle 10.30 e fino alle 13, si aprirà il confronto tra i presenti, moderato dal giornalista Pasquale Carlo. Le conclusioni della mattinata di confronto saranno affidate ad Alessandra Pesce, sottosegretario al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo.