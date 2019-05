Piedimonte Matese, Carabinieri pubblicano foto refurtiva per riconoscimento.

In data 17 gennaio u.s. alle ore 19,00 circa, cinque persone di nazionalità serba, a bordo di un autovettura Skoda, nel tentativo di sfuggire al controllo di una pattuglia delle forze dell’Ordine, sfrecciavano a folle velocità sula S.S. 372 con direzione di marcia Telese-Benevento, rimanendo coinvolti, all’altezza del comune di Alvignano (CE), in un sinistro stradale, rivelatosi mortale per quattro di loro.

La successiva perquisizione della berlina, eseguita dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Piedimonte Matese (CE), consentiva di rinvenire tra le lamiere vari monili in oro e bigiotteria, probabili provento di attività delittuosa.

Si forniscono le foto degli oggetti recuperati allo scopo di renderne possibile il riconoscimento da parte dei legittimi proprietari. Ogni documentata segnalazione potrà essere effettuata direttamente ai Carabinieri di Piedimonte Matese al numero telefonico 0823545400.