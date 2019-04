Un Goal per l’IPF, lunedì 13 maggio ad Amorosi con i calciatori del Napoli.

Evento benefico UN GOAL PER L’IPF, in programma il 13 maggio alle ore 17 presso il Centro Medico ONE del dott. Alfonso de Nicola, ad Amorosi (BN).

L’appuntamento è organizzato dall’Associazione Pazienti “RespiRARE Campania Onlus” in partnership con la SSC Napoli e realizzato con il contributo non condizionato di Boehringer Ingelheim.

Scopo del convegno è la promozione di campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi per il supporto psicologico ed economico a pazienti affetti da Fibrosi Polmonare Idiopatica (IPF), una malattia molto rara che colpisce i polmoni.

Durante l’evento si svolgerà anche una vendita di beneficenza delle magliette ufficiali della SSC Napoli omaggiate dalla Società a favore della raccolta fondi per l’Associazione “RespiRARE Campania” Onlus.