Binari Verdi, in treno da Avellino a Gioia del Colle.

Visitare musei, prenotare attività didattiche nella natura e praticare sport arrivando in treno? Se ne è discusso durante la Convention Binari Verdi a Monticchio il 16 Ottobre in un pomeriggio assolato e piacevole. Molti i partecipanti accreditati provenienti da varie località delle vicine Regioni Campania e Puglia, alcuni giunti, per la prima volta in Basilicata per raccontare in 4 minuti la loro esperienza, le loro attività e la loro volontà di attivare un treno turistico didattico e di servizi per almeno cinque mesi all’anno dedicato ad esperienze formative “green experience” sia in treno che sulla terra ferma presso località splendide da far conoscere e valorizzare.

Un progetto proposto dalla presidente dell’associazione La Strada dei Fiori, la Consulente in Nuovi Turismi e Vice Console per il TCI Basilicata Fernanda Ruggiero e sostenuto da molte associazioni, aziende e privati cittadini presenti e non. L’associazione nasce nel 2012 a San Fele (Potenza). La Basilicata, da sempre terra di emigrazione, da pochi anni ha attivato una politica di comunicazione con i lucani nel mondo. La mission associativa è il dialogo con queste comunità estere, il riconoscimento della loro attività in Italia sia con interscambi culturali e comunicazione, sia con l’organizzazione di cammini e valorizzazione di sentieri e mobilità sostenibile. La vision associativa è la valorizzazione culturale dei luoghi con la promozione di un distretto culturale e naturalistico, un EcoMuseo che possa abbracciare tutti i comuni della tratta Avellino – Rocchetta Gioia del Colle per favorire il turismo naturalistico e attivare nuovi rapporti interregionali, favorire il Turismo di Ritorno secondo i programmi BES 2018 e URBES.