Birra artigianale, appuntamento Slow Food a Misciano di Montoro giovedì 27.

Giovedì 27 giugno a Palazzo Macchiarelli si svolgerà una serata dedicata all’abbinamento birra-cibo con l’apprezzatissimo beer-firmer Rino Piano, che ci lusinga avere nelle vesti amico e sostenitore di Slow Food e che ci guiderà nella degustazione. Dopo i laboratori dello scorso anno, torna quindi protagonista la birra a Misciano di Montoro (AV), ore 19.30.

Non solo i segreti della produzione birraia di Acrobat e l’incontro con un produttore: oltre alla spiegazione delle scelte che determinano il carattere di una birra, il tasting prevede la combinazione con le delizie di Sergio Spiniello e del suo Casale del Principato. Ingresso libero, gradita la prenotazione.

Il progetto “Itinera – Itinerari per l’innovazione sociale”, grazie al quale è possibile la realizzazione di questi eventi, finanziato dalla Fondazione con il Sud, è finalizzato a restituire alla comunità di Montoro, in provincia di Avellino, lo storico Palazzo Macchiarelli. Il progetto è stato presentato dalla Cooperativa Sociale L’Isola che non c’è Onlus di Solofra, in partenariato con Make a Cube srl, l’Associazione Fonderie Culturali, Slow Food di Condotta Avellino, l’Associazione Castanicoltori Campani.

L’obiettivo è quello di promuove la coesione e lo sviluppo socio-economico del territorio, attraverso un’articolata offerta di interventi sociali, culturali, educativi. Il Palazzo Macchiarelli si candida così a diventare un importante centro di attrazione e proposta, in grado di valorizzare le risorse territoriali, di offrire rinnovate opportunità di socializzazione, di collegarsi ai principali sistemi di offerta culturale del panorama regionale e nazionale.