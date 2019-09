Bomba a Battipaglia, disagi anche sull’Ofantina.

Lunghe code si sono registrate sull’Ofantina Bis, già all’altezza di Volturara Irpina e in direzione Parolise. Ovviamente il punto più critico è sempre la zona del ponte. Tanti i rientri dalle montagne e dagli agriturismi irpini, ma a complicare la situazione sulle strade irpine c’è il ritorno verso Battipaglia.

La città è stata evacuata all’alba per permettere il disinnesco di un vecchio ordigno bellico inesploso. Ben 36mila i cittadini battipagliesi costretti a lasciare le loro abitazioni. Intorno alle 23, salvo complicazioni, potranno tornare a casa. Ma intanto parte del traffico è stato deviato proprio sull’Ofantina.

Prevista infatti l’uscita obbligatoria a Contursi per i veicoli leggeri con immissione sulla SS 691 fondo Valle Sele e prosecuzione sulla S.S. 7 in direzione di Avellino e in A2. La situazione potrebbe peggiorare con il rientro dalle località turistiche. “Chi ha possibilità di ritardare la partenza, lo faccia“, il consiglio delle forze dell’ordine.