Cairano Accogliente, le iniziative della Pro Loco.

“Cairano Accogliente” è l’insieme delle manifestazioni e degli eventi che la Pro Loco di Cairano mette in campo per tutto il periodo estivo. Un calendario che guarda con attenzione a tutti: dai bambini alle persone adulte fino ai giovani ed agli anziani. Sono varie le attività in calendario. Tra queste il Festival della Magia Itinerante, La Sagra del Pizzillo, La Festa di San Leone (in collaborazione con il Comitato Feste), la Corrida, La giornata dell’Emigrante ed uno o più appuntamenti con la presentazione di libri.

L’associazione, però, quest’anno punta molto sul Festival della Magia Itinerante che andrà di scena il 20 e 21 Luglio: una due giorni dedicata alla magia ed all’illusionismo. La prima serata è dedicata al Festival della Magia con cinque maghi, che posizionati in cinque posti differenti, metteranno in scena il loro spettacolo. La seconda sera ci sarà un Gran Galà della Magia, nell’affascinante cornice del Teatro “Franco Dragone” con la premiazione dello spettacolo più votato ed una lunga performance del famoso illusionista Nadir Mura. Ad essere giuria itinerante saranno i visitatori della prima serata.

Emozione nelle parole del presidente della Pro Loco Gerardo Marziello. “Anche quest’anno – spiega Marziello – abbiamo deciso di mettere in campo varie attività per far vivere in serenità e gioia l’estate nel nostro piccolo borgo. Un modo per dimostrare che, anche se in pochi, abbiamo una gran voglia di valorizzare la storia, la cultura, la tradizione e la bellezza del nostro Comune. Abbiamo organizzato varie attività che guardano allo spettacolo, alla cultura, all’enogastronomia e quest’anno anche alla magia ed all’illusionismo per accontentare tutti: dai bambini ai ragazzi fino agli adulti e agli anziani. Da presidente della Pro Loco, nell’invitare tutti a visitare il nostro caratteristico paese, in questi giorni di festa, voglio ringraziare in primis i soci ed i volontari dell’associazione per tutto l’impegno profuso nella realizzazione delle manifestazioni, il sindaco Luigi D’Angelis e tutta l’amministrazione per il sempre puntuale e prezioso supporto e tutti coloro collaboreranno per la riuscita dei nostri eventi”.

Soddisfazione anche per il sindaco di Cairano Luigi D’Angelis. “Sono estremamente felice e soddisfatto – dice il sindaco – per le attività della Pro Loco che mettono in luce la bellezza, la storia ed il fascino del nostro Comune. Anche quest’anno saremo al fianco dell’associazione per dare tutto il supporto necessario. Ringrazio, con affetto, il presidente Gerardo Marziello, l’esecutivo e tutti i soci dell’associazione con l’auspicio che eventi, come quelli che partiranno il prossimo fine settimana, potranno essere sempre protagonisti delle estati di Cairano e dell’Alta Irpinia”