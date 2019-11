Cantine Aperte da Claudio Quarta domenica 10 a Tufo con il vino di Totò.

La bellezza dell’Irpinia, l’essenza identitaria della Campania: domenica 10 novembre approda a Cantina Sanpaolo di Claudio Quarta Vignaiolo, a Tufo, “Cantine Aperte a San Martino”, l’evento promosso dal Movimento Turismo del Vino Campania. Enoturisti, winelovers, appassionati avranno la opportunità di visitare i luoghi di produzione dove nascono i vini di territorio in un momento magico dell’anno, in cui “il mosto diventa vino” e si festeggia in cantina la vendemmia appena terminata, mentre la natura attorno cambia colore.