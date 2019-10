Cantine Aperte in Vendemmia a Terre d’Aione a Tufo domenica 6.

L’uva chiama a raccolta in occasione del periodo più emozionante dell’anno per le cantine: domenica 6 ottobre a Tufo (Avellino), importante appuntamento con “Cantine Aperte in Vendemmia”.

L’azienda vinicola Terre D’Aione accoglierà turisti e appassionati nel cuore dell’Irpinia in occasione dell’iniziativa promossa dal Movimento Turismo del Vino in tutte le cantine d’Italia aderenti.

Domenica 6 ottobre si comincerà alle ore 10.30 con il raduno dei partecipanti e, a seguire, tutti in vigna per provare l’emozione della raccolta dell’uva. Dopo la vendemmia si potrà assistere – e chi vorrà potrà partecipare in prima persona – alla tradizionale pigiatura dell’uva con i piedi. Quindi la visita in cantina e l’atteso pranzo a cura della Chef Gena Iodice della Compagnia del Ragù – Ristorante La Marchesella, recentemente nuovamente premiata con la chiocciola di Slow Food ed inserita tra le migliori osterie d’Italia, con un menu ideato appositamente per festeggiare la vendemmia. Si comincerà con l’aperitivo di benvenuto in terrazza con le frittelle “Fantasia della Chef”, quindi entrée con la pappa al pomodoro San Marzano e pecorino di Bagnoli Irpino, antipasto con la zuppetta di fagioli con funghi porcini e crostini all’olio evo “Tenuta Maglione”. Si continuerà con “Profumi d’autunno”, ovvero mezzi paccheri con zucca lunga, salsicce di suino nero e funghi porcini, quindi “La carne del Duca”, bracioletta del Cavalcanti Duca di Buonvicino in crosta croccante di pancetta su crema di papaccelle, patate al forno alle erbe fini, infine il dessert con la caprese con crema all’arancia e amarene. Il costo è di €30 a persona vini esclusi (ingresso acquistabile sul posto previa prenotazione o su www.eventbrite.it); info e prenotazioni presso Terre D’Aione ai numeri 0825.998353 oppure 338.1509696 o via email a segreteria@terredaione.it oppure presso Ristorante La Marchesella ai numeri 081.8945219, 333.6878357.