Cantine Aperte, Terre d’Aione a Tufo fa il bis domenica 2.

Cantine Aperte fa il bis. L’evento più atteso dell’anno dagli enoappassionati di tutta Italia replica in via del tutto eccezionale domenica 2 giugno. L’iniziativa, organizzata dal Movimento Turismo del Vino che da 27 anni accoglie gli enoturisti nei luoghi di produzione del vino, raccontando storie di bottiglie, territori, famiglie e aziende, vedrà una delle sue tappe in Irpinia presso la cantina “Terre D’Aione”, a Tufo, nel cuore dell’Irpinia del vino, con due momenti dedicati ai winelovers: si comincerà alle ore 10,30 con la “Colazione da Terre D’Aione”, breakfast di benvenuto che darà il via alla visita al vigneto e alla cantina, alla scoperta dell’azienda, dalla vendemmia fino ai processi di vinificazione e affinamento, e della storia dei viticoltori Carpenito fin dal 1867. Un modo originale per scoprire il viaggio che si cela dietro una bottiglia di vino. A seguire degustazione di un vino a scelta della gamma e di prodotti tipici irpini (il costo a persona è di €10).

Alle ore 12,00, invece, “Aperitivo in terrazza sui vigneti di Greco di Tufo”, con visita al vigneto e alla cantina, degustazione di un vino a scelta e di prodotti tipici irpini sulla splendida terrazza della cantina (il costo a persona è di €10). Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 0825.998353 o 338.1509696 o scrivere una email all’indirizzo segreteria@terredaione.it.