Cassano Irpino, Vecchia eletto per la terza volta e percentuale record per la Lega.

“Grazie Cassano. Domenica 27 maggio 2019 rimarrà, comunque la si pensi, nella storia di questo Paese. Voglio ringraziare i miei cittadini per il largo consenso riconosciutomi e, soprattutto, per l’affetto dimostratomi”.

Comincia così il post del rieletto sindaco di Cassano Irpino, Salvatore Vecchia. Il vice coordinatore provinciale della Lega festeggia il doppio risultato e continua: “Il mio terzo mandato comincia con un voto plebiscitario sia alle amministrative che alle europee. Con il 60,14 % dei voti alla Lega è stato stabilito un primato nazionale che ha portato Salvini a indicare la percentuale di Cassano come la misura che vorrebbe per la sua Milano”.

Poi il contrattacco dopo le critiche sui social: “Ringrazio di cuore, infine, Irpinia Paranoica per l’attenzione riservata al nostro risultato e tutti coloro che, con la loro intolleranza, hanno dato risalto a questo risultato”.

Per la Lega comincia di fatto l’avvicinamento alle regionali del 2020. Il partito si gode anche il primato a Calitri, raggiunto nelle europee. Ed ancora a Volturara Irpina, Calabritto, Bagnoli Irpino per restare in zona. Meno soddisfacente la performance nelle comunali di Avellino, dove la candidata leghista ha superato di poco il 7%. Risultati discordanti, ma crescita evidente sul piano generale.