C’era una volta al borgo Alla riscoperta di antichi mestieri e sapori, sabato 29 a Lauro.

Torna il 29 giugno a Fontenovella di Lauro (AV) con la sua settima edizione l’evento enogastronomico e folcloristico “C’era una volta al borgo (alla riscoperta di antichi mestieri e sapori)”. Esso, organizzato dall’Associazione Fonte Nova, si segnala per la cura con cui viene annualmente plasmato e si pone come importante momento di aggregazione culturale, enogastronomica e folkloristica per il territorio che negli anni passati ha richiamato turisti da tutta la regione. La manifestazione si propone di ricreare antiche atmosfere, tipiche di un villaggio contadino … con le sue pietanze genuine (polpette nel sugo, pane mbusso int’è fasule, parmigiana ‘e mulignane, carne di cinghiale, pizza a legna, il torrone fatto in casa, il caffè e i dolci della caffetteria ‘ A Montagnola.. e tanto altro ancora) con i suoi colori, i suoi profumi, il suo fragore … col calore della gente … le danze locali, le canzoni … Tutto per far sì che l’ospite si trovi a proprio agio e possa assaporare il gusto della semplicità assaggiando i cibi preparati secondo le antiche ricette, divertendosi con la posteggia napoletana … attraversando il tempo con i Tamburini Castel Lauri … visitando le mostre … bevendo del buon vino … ascoltando i racconti delle nonne, lasciandosi trasportare dalla colta fantasia della cantastorie Flavia D’Aiello che con la sua arte diletterà grandi e piccini … e lasciando che i ragazzi si divertano in modo costruttivo grazie al laboratorio “il borgo dei bimbi” pensato per loro dall’ architetto Ortensia Bonavita. Per i più “social” è previsto inoltre un contest “Al borgo scatta e vinci” il cui regolamento è stato pubblicato sui canali dedicati all’evento.

PER SEGUIRE L’EVOLUZIONE DI C’ERA UNA VOLTA AL BORGO

Fb: C’era una volta al borgo – Fontenovella di Lauro (AV) / Instagram ceraunavoltalborgolauro / Hashtag #ceraunavoltalborgolauro

Ingresso gratuito – Manifestazione all’aperto – Aree parcheggio gratuite all’aperto – Percorso enogastronomico itinerante – Prezzi popolari