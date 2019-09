Incidente nella mattinata di domenica a Bagnoli Irpino, località Laceno. Stando alle prime informazioni un motociclista avrebbe investito una ciclista sull’altopiano: in azione i soccorsi, tramite eli-trasporto, ma con non poche difficoltà. La ciclista viene trasportata a Salerno in questi minuti. Sembrerebbero gravi le ferite riportate dalla giovane. Sul posto le forze dell’ordine.