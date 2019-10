Clan H, la nuova stagione teatrale.

Dopo la serie di spettacoli che hanno visto impegnata la compagnia storica della città, il Clan H, non ultimo il successo per il Festival di Paesaggio, svoltosi a Sant’Andrea Di Conza, dove Salvatore Mazza è direttore artistico, la compagnia storica è pronta per un autunno di formazione e performance.

Viste le numerose adesioni per i corsi di teatro 2019/2020, martedì 1 ottobre, al circolo della stampa, ultima prova aperta gratuita per bambini, ragazzi e adulti che sognano di avvicinarsi al teatro. Gli operatori e i docenti della compagnia, accoglieranno coloro che vogliono scoprire i segreti della recitazione, della dizione, dell’improvvisazione, dei linguaggi non verbali e tanto altro.

Domenica 6 ottobre nel primo pomeriggio, fortemente voluta dall’amministrazione comunale di Lapio e dal sindaco Trisa Lepore, la compagnia sarà in scena dopo il “Trekking in vigna” in piazza Filangieri, con lo spettacolo: “Comunuqe andrà bene: Bacco chiama a raccolta ma ce la farà’”, performance per bambini e adulti ancora bambini.

Già sperimentata con enormi consensi, ritorna il connubio con la pro-loco La Fenice guidata da Fabio Clemente, nella “Festa della Castagna” a Ospedaletto D’Alpinolo, dove il 12 ottobre sera e il 13 ottobre nel primo pomeriggio, il CLAN H sarà in scena con due spettacoli, nel cortile del municipio, che per l’occasione sarà allestito come un piccolo teatrino. Scene di vita che mescolano sacro e profano, si alterneranno dando vita ad un happening divertente e che fonda il tutto sulla riscoperta delle proprie radici.

Termina questo mini tour, il 13 ottobre in serata, la partecipazione alla “Vendemmia Fest” organizzato dalla pro-loco di Castelfranci e dai giovani coordinati da Valerio Saldutti; in scena, nel centro storico del paese, personaggi dell’ “Immaginario collettivo irpino”.

Gli attori impegnati in questo “viaggio autunnale” tra formazione e teatro, saranno: Salvatore Mazza, Andrea De Ruggiero, Santa Capriolo, Laura Tropeano, Felice Cataldo, Elisabetta Iannaccone, Sabino Balestrieri, Pasquale Migliaccio, Cesarina Siniscalco, Umberto Branchi, Antonia Guerra, MariaPia Di Padova e Luca Picariello, le regie sono di Lucio Mazza.

Il Clan H, come da tradizione intende continuare il suo percorso di divulgazione e sensibilizzazione della cultura teatrale a tutti i livelli. Soltanto una partecipazione attiva permette di vivere e ri-vivere il teatro.