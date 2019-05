Concerto con musiche di Mozart sabato 1 alla Basilica di San Bartolomeo a Benevento.

Sabato 1° giugno, alle ore 20, presso la Basilica di San Bartolomeo al corso Garibaldi di Benevento esecuzione dei Vesperae Solemnes De Confessore KV 339 per soli, coro, orchestra e organo di W.A. Mozart a cura dell’orchestra Filarmonica di Benevento, del coro Città di Benevento “Mater Misericordiae” e del coro Polifonico Farnetum, diretto dal maestro concertatore Daniela Polito. Con la partecipazione di Ninfa De Masi, soprano; di Gilda Pennucci Molinaro, contralto; di Emanuele Rossi, tenore e di Anton Grivniak, basso.

NOTE AL PROGRAMMA

Vesperae Solemnes de Confessore, K 339

Vespri in do maggiore per soli, coro ed orchestra

Musica: Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791)

Dixit Dominus – soli e coro – Allegro vivace (do maggiore) Confitebor tibi Domine – soli e coro – Allegro (mi bemolle maggiore) Beatus vir – soli e coro – Allegro vivace (sol maggiore) Laudate pueri Dominum – coro – (re minore) Laudate Dominum – soli e coro – Andante ma un poco sostenuto (fa maggiore) Magnificat – soli e coro – Adagio (do maggiore). Allegro

Organico: soprano, contralto, tenore, basso, coro misto, fagotto, 2 trombe, 3 tromboni, timpani, organo, archi

Composizione: Salisburgo 1780

altri brani:

Ave verum corpus KV 618

Alma Dei creatoris KV 227

per Soli, Coro e Orchestra