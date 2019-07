Consiglio Comunale a Grottaminarda martedì 16.

Il Presidente del Consiglio comunale di Grottaminarda, Antonella Meninno, ha convocato per domani, martedì 16 luglio alle ore 18,00 in prima e mercoledì 17 luglio sempre alle 18,00 in seconda, una seduta ordinaria del Civico consesso.

Due gli argomenti all’Ordine del giorno: l’approvazione del Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2018 e l’Assestamento generale, salvaguardia degli equilibri e variazione al bilancio di previsione finanziario 2019/2020. Sarà rispettata l’ora di tolleranza.