Consorzio Alta Irpinia, nuovi servizi.

Il Consorzio Alta Irpinia ha aderito al Progetto Home Care Premium Inps 2019 per la presa in carico e l’erogazione di prestazioni socio assistenziali in favore di utenti della Gestione Dipendenti Pubblici in condizione di non auto sufficienza, residenti nei Comuni del Consorzio, nel periodo 1 luglio 2019 – 30 giugno 2022. Il Consorzio dei Servizi Sociali “Alta Irpinia”, inoltre, è beneficiario del Fondo Pac Anziani per servizi di cura agli anziani non auto sufficienti.

“L’Ente, dichiara il presidente Stefano Farina, intende procedere all’individuazione di soggetti specializzati, da accreditare secondo le modalità individuate nel Disciplinare, per l’erogazione delle prestazioni in favore di famiglie e individui residenti nei Comuni dell’ambito A3 attraverso l’erogazione di buoni servizio”.

L’elenco dei fornitori accreditati rappresenterà l’Elenco degli operatori economici indicato dall’articolo 36 “Contratti sotto soglia” del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Nuovo Codice degli appalti, per l’eventuale affidamento dei servizi sociali e socio assistenziali, oggetto del presente accreditamento, attraverso procedura negoziata previa consultazione dei medesimi operatori.

La partecipazione alla procedura di accreditamento è a titolo gratuito.

“Si tratta di un servizio innovativo e sperimentale – dichiara Farina – che è stato approvato all’unanimità dall’Assemblea dei Sindaci che si è tenuta la scorsa settimana, al fine di introdurre nel proprio sistema degli interventi sociali un modello dinamico di concorrenza pubblica tra i fornitori accreditati, che, così come affermato da Anac, garantisce un conseguente incremento dei livelli qualitativi di servizio; di accelerare tutte le procedure di realizzazione dei servizi e per una valorizzazione di tutti gli operatori sociali presenti sul territorio”. Da oggi e fino al 15 giugno è possibile accreditarsi, collegandosi al sito www.consorzioaltairpinia.it