Contrasto alla dispersione scolastica, Carabinieri intervengono a Baiano e Monteforte Irpino.

Nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto della dispersione scolastica, i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno effettuato una serie di mirati controlli presso alcune scuole primarie e secondarie dell’Irpinia.

Recentemente, a seguito di tali attività poste in essere in stretta collaborazione con i dirigenti degli istituti scolastici, i Carabinieri della Compagnia di Baiano hanno già proceduto a deferire all’Autorità Giudiziaria alcuni genitori, ritenuti responsabili di “Inosservanza degli obblighi di istruzione ai minori”.

E proprio per questa tipologia di reato, i Carabinieri delle Stazioni di Baiano e di Monteforte Irpino hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino altre sette persone che, senza giustificato motivo, omettevano di far frequentare ai propri figli minori la scuola dell’obbligo.

È scattato il deferimento in stato di libertà alla medesima Autorità Giudiziaria per il reato di cui all’art. 731 del Codice Penale, anche per una coppia di Bagnoli Irpino, all’esito delle verifiche eseguite dai Carabinieri della locale Stazione.