Controlli dei Carabinieri al mercato di Lacedonia.

Continua incessante l’attività dell’Arma volta a garantire il rispetto delle norme in tema di sicurezza degli alimenti e di trasparenza della filiera produttiva.

I Carabinieri delle Stazioni Forestali di Lacedonia, Sant’Angelo dei Lombardi e Volturara Irpina, nell’ambito di controlli in materia di rintracciabilità dei prodotti alimentari, hanno effettuato verifiche in occasione del mercato settimanale di Lacedonia, procedendo al sequestro amministrativo di circa 43 chili di alimenti (legumi, baccalà e formaggio) esposti sui banchi di vendita in contenitori privi di etichettatura, ovvero senza l’apposito cartello indicante le informazioni prescritte dalla vigente normativa.

Nel contempo, a carico di tre ambulanti, sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 6.500 euro.