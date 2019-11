Controllo del territorio, Carabinieri al lavoro a Grottaminarda.

Nell’ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale di Avellino, finalizzati a garantire sicurezza e rispetto della legalità, a Grottaminarda i Carabinieri della locale Stazione hanno proceduto al controllo di un 45enne originario della Bulgaria, senza fissa dimora.

L’identificazione e la puntuale interrogazione della Banca Dati ha fatto emergere a carico del predetto svariati precedenti di polizia e, in particolare, l’inottemperanza a due decreti di allontanamento dal territorio nazionale emessi nel mese di giugno e settembre del corrente anno, rispettivamente dalla Prefettura dell’Aquila e di Caserta.

Condotto in Caserma, alla luce delle evidenze emerse a carico del 45enne è dunque scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento per il reato di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 30/2007.