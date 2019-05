Controllo del territorio, operazione Alto Impatto dei Carabinieri a Sant’Angelo dei Lombardi.

I Carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi non mollano la presa sul territorio dell’Alta Irpinia, dove sono stati intensificati i servizi di prevenzione e sicurezza.

Con perquisizioni, posti di blocco e una massiccia presenza nelle strade, i Carabinieri stanno eseguendo quotidiani e mirati controlli che in questi ultimi giorni hanno portato alla denuncia di tre persone ed all’allontanamento con Foglio di Via Obbligatorio di sei pregiudicati.

In particolare, sono stati deferiti in stato di libertà alle competenti Autorità Giudiziarie:

un 25enne di Foggia, ritenuto responsabile di violazione degli obblighi inerenti la Sorveglianza Speciale. Lo stesso, sebbene sottoposto alla citata misura di prevenzione, veniva sorpreso dai Carabinieri della Stazione di Lacedonia a girovagare in quel centro in compagnia di altri quattro pregiudicati (tutti foggiani, di età compresa tra i 24 ed i 65 anni) trasgredendo le prescrizioni impostegli. E poiché non erano in grado di giustificare la loro presenza in quel Comune, per gli stessi è scattato l’allontanamento con Foglio di Via Obbligatorio;

un 16enne di Sant’Angelo dei Lombardi che, fermato dai Carabinieri della Stazione di Lioni alla guida di uno scooter, all’esito di perquisizione veniva trovato nell’illegale possesso di un noccoliere in ferro;

un 40enne di origini bulgare, sorpreso dai Carabinieri della Stazione di Morra de Sanctis alla guida di un autoveicolo senza aver mai conseguito la patente.

Foglio di Via Obbligatorio anche per un 40enne di Cerignola (FG), gravato da precedenti di polizia, sorpreso dai Carabinieri della Stazione di Sant’Andrea di Conza in atteggiamento sospetto e senza un valido motivo, in prossimità di abitazioni isolate.