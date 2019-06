Controllo del territorio, operazione alto impatto dei Carabinieri di Montella.

Prosegue l’azione dei Carabinieri della Compagnia di Montella, costantemente impiegati in servizi di controllo del territorio predisposti dal Comando Provinciale di Avellino, finalizzati a garantire sicurezza e rispetto della legalità.

Con perquisizioni, posti di blocco e una massiccia presenza nelle strade, i Carabinieri stanno eseguendo quotidiani e mirati controlli che, il weekend appena trascorso hanno portato al deferimento in stato di libertà di un esercente commerciale, alla segnalazione di un 40enne quale assuntore di stupefacenti e all’allontanamento di due pregiudicati.

In particolare, a Nusco, i Carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino il titolare di un bar che, all’interno del proprio locale, aveva organizzato uno spettacolo musicale omettendo di rispettare l’orario stabilito dall’ordinanza sindacale.

Sono stati allontanati con proposta di Foglio di Via Obbligatorio un 30enne ed un 50enne di Pomigliano d’Arco, entrambi gravati da precedenti di polizia principalmente per reati contro il patrimonio, sorpresi dai Carabinieri della Stazione di Torella dei Lombardi in atteggiamento sospetto nei pressi di alcune abitazioni di Montella: opportunamente interpellati, i due soggetti non erano in grado di fornire ai militari operanti una valida giustificazione circa la loro presenza in quel luogo.

E non è certamente venuta meno l’attenzione al contrasto ai reati in materia di stupefacenti che ha permesso di segnalare all’Autorità Amministrativa un 40enne di Volturara Irpina il quale, all’esito di perquisizione personale e domiciliare eseguita dai Carabinieri di Montemarano, veniva trovato in possesso di una modica quantità di hashish. Lo stupefacente rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e per il 40enne è scattata la segnalazione alla Prefettura di Avellino ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/90.